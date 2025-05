Fleming comemorará 75 anos

A Escola Estadual Alexandre Fleming completará 75 anos de história em 2025 no dia 12 de junho e uma comemoração especial está sendo organizada e acontecerá no dia 13 de junho de 2025, uma sexta-feira, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), a partir das 17h.

O evento, com o tema “Criando momentos, resgatando memórias e celebrando histórias”, contará com um jantar de confraternização por adesão, com convites que podem ser adquiridos diretamente na escola pelo telefone (19) 3641-1163.

A direção da Escola Estadual Alexandre Fleming convida toda a população vargengrandense para participar dessa celebração especial.