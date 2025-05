Vereador Paulinho quer saber se município teria área para abrigar novo prédio da GCM

Um requerimento do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) aprovado na última sessão de Câmara, realizada na segunda-feira, dia 19 de maio, solicita ao chefe do Executivo que responda várias questões referentes à Guarda Civil Municipal (GCM). No requerimento, o vereador procura deixar claro que as informações obtidas serão levadas ao Ministério da Justiça para conseguir recursos visando a melhoria da GCM.

Dentre os quesitos solicitados pelo vereador, ele quer saber qual o número de guardas efetivos na corporação; quantos guardas fazem serviços internos, informando quem são; o número total de servidores lotados no departamento de Segurança e Trânsito e Guarda Municipal; quantos veículos pertencem à divisão da Guarda e do Trânsito; a média do número de ocorrências no mês, tanto da Guarda como do Resgate.

Também solicitou o vereador Paulinho, que fosse informado a relação da estrutura do prédio onde está instalada a Guarda na Vila Polar, quanto tem de área construída, se tem refeitório, banheiros separados por gênero e indaga se o município teria alguma área para a possível construção de um novo prédio para abrigar a GCM.

Na sua busca por maiores informações, o vereador solicita ao prefeito, que tem 15 dias para responder, se o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) está na ativa e se positivo, para listar os nomes dos membros, informando ainda, quais os dias em que são feitas as reuniões.

Por fim, o vereador do Podemos pede que seja informado quantas multas de trânsito foram feitas em janeiro de 2024, até abril de 2025; bem como quais os valores arrecadados neste período e quanto tem em caixa referente a estas multas.

Fotos: Reportagem

Segurança do município poderá se concentrar ao lado da rodoviária

A área pertencente ao município e que se localiza entre a Av. Antônio Bolonha e a Rua São José, em frente à rodoviária municipal e ao lado do Centro de Especialidades Médicas (CEM), poderá vir a concentrar os prédios que abrigam vários órgãos responsáveis pela segurança municipal, caso concretize as solicitações feitas pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) junto ao governo do Estado.

Recentemente, a Gazeta de Vargem Grande publicou uma matéria dizendo que uma antiga reivindicação dos órgãos de segurança pública do município caminha para se concretizar, após as conversações que a atual administração municipal vem realizando com o governo do Estado, visando a construção de novos prédios na referida área para abrigar a Delegacia da Polícia Civil, o Batalhão da Polícia Militar, a Delegacia da Mulher e também o Corpo de Bombeiros que deverá se instalar em Vargem Grande do Sul.

Embora o prefeito não tenha adiantado nada em relação à construção de um novo prédio para abrigar a Guarda Civil Municipal (GCM), dado a contingência nos gastos da prefeitura, tudo indica que o local seria ideal para alojar no futuro um novo prédio da GCM.

Por estar localizado numa região estratégica, mais próxima dos bairros onde é mais exigida a presença dos órgãos de segurança da cidade, seria importante para a corporação se instalar naquele setor. Embora bem abrigada no prédio localizado na Vila Polar, a Guarda Civil Municipal está longe dos locais onde há mais solicitação da sua presença em termos de segurança municipal, que são os bairros localizados do outro lado do asfalto.

Como o próprio vereador Paulinho afirma que precisa de todos os dados da GCM para buscar verbas para a instituição junto ao Ministério da Segurança, seria bom as autoridades municipais irem se preocupando e buscando soluções para também num futuro não muito distante, construir o novo prédio da GCM ao lado da rodoviária municipal, unindo todas as forças que contribuem com a segurança do município naquela região.