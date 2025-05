Abertas as inscrições para vagas remanescentes da Lei Aldir Blanc

Teve início o período de inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes da Política Nacional Aldir Blanc. O processo seletivo está regulamentado pelo Chamamento Público nº 001/2025 da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo.

As inscrições tiveram início na quinta-feira, dia 22, e seguem até quarta-feira, dia 28. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial da prefeitura, através do link www.vgsul.sp.gov.br. Para acessar o formulário, os interessados devem seguir o caminho Prefeitura > Departamentos > Cultura e Turismo.

O edital completo, já disponível no site, apresenta todas as informações sobre critérios de participação, documentação exigida e prazos. O objetivo, segundo o informado, é ampliar o alcance da política pública de fomento à cultura, incentivando a participação de artistas, coletivos e instituições culturais do município.

Em caso de dúvidas ou para mais esclarecimentos, o Departamento de Cultura e Turismo disponibiliza atendimento pelo e-mail grupo.cultura@vgsul.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3641-6199 ou presencialmente na Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, nº 505.