Mais de 900 eleitores de Vargem terão o título cancelado

O prazo para regularizar o título de eleitor terminou na última segunda-feira, dia 19 de maio, e mais de 900 moradores de Vargem Grande do Sul não efetuaram a regularização. De acordo com Silvio Luis D’Amico, chefe do Cartório Eleitoral do município, 981 pessoas não compareceram para resolver pendências com a Justiça Eleitoral e terão seus títulos cancelados.

Segundo o informado, os cancelamentos serão efetivados entre os dias 30 de maio e 2 de junho pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em contrapartida, apenas 123 eleitores regularizaram sua situação neste ano, conforme explicou o chefe do Cartório Eleitoral, Silvio Luis D’Amico.

Atualmente, o município de Vargem Grande do Sul conta com 30.835 eleitores. Com o número de títulos a serem cancelados, uma parcela significativa do eleitorado local ficará em situação irregular.

Entre as consequências do cancelamento do título de eleitor estão a suspensão do CPF, impedimento para emitir passaporte, impossibilidade de tomar posse em cargos públicos, de se matricular em instituições públicas de ensino, além da restrição para obtenção de financiamentos em bancos públicos, entre outras penalidades.

A Gazeta de Vargem Grande procurou o Cartório Eleitoral para saber o que os eleitores podem fazer agora. De acordo com Silvio D’Amico, ainda é possível regularizar a situação eleitoral diretamente no cartório.

Segundo informou, mesmo os que tiverem o título cancelado entre os dias 30 de maio e 2 de junho, poderão regularizar a situação até 150 dias antes das eleições de 2026, o que permitirá o exercício do voto no próximo pleito. Caso a regularização não seja feita, a pessoa será impedida de votar na próxima eleição.

Apesar disso, Silvio alerta que enquanto estiverem com o título cancelado, os cidadãos podem enfrentar consequências legais, como a impossibilidade de obter documentos essenciais e de participar de concursos públicos.

O Cartório Eleitoral havia registrado que, em 29 de abril, apenas 81 pessoas haviam regularizado sua situação. Em 7 de maio, o número subiu para 88, e até o encerramento do prazo, em 19 de maio, o total chegou a 123 regularizações.

Eleitores que estão em situação irregular devem procurar o Cartório Eleitoral o quanto antes para evitar os transtornos decorrentes do cancelamento do título.