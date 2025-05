Festa de Santo Antônio começa nesse final de semana

A tradicional Festa de Santo Antônio, promovida anualmente pela Paróquia Santo Antônio, terá início nesse final de semana, no sábado, 31 de maio, em Vargem Grande do Sul. A edição de 2025 será realizada aos fins de semana, sempre aos sábados e domingos, nos dias 31 de maio e 1º de junho, 7 e 8, 14 e 15, e 21 e 22 de junho.

Com programação voltada para toda a comunidade, o evento contará com barracas de comidas típicas, bebidas, roleta e outras atrações tradicionais. A festa ocorrerá no espaço da igreja localizada na Rua Hermenegildo Cossi, nº 200, no bairro Jardim São Lucas.

Durante os dias de festa, as missas serão celebradas às 18h, tanto aos sábados quanto aos domingos. A Paróquia convida a população a participar com suas famílias e prestigiar o evento, que já faz parte do calendário cultural e religioso do município.

A Festa de Santo Antônio é uma das mais tradicionais da cidade e reúne fiéis, voluntários e visitantes em um ambiente de fé, confraternização e solidariedade.