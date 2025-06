Equipe Bushido fica em 8º lugar no Open Ajinomoto Aspirante

Cerca de 175 agremiações participaram no sábado, dia 31 de maio, do Open Ajinomoto Aspirante, uma das principais competições de judô do calendário estadual. O evento organizado pela Federação Paulista de Judô foi realizado no Sport Clube Corinthians Paulista e reuniu um total de 1.860 atletas e mais de uma centena de associações e clubes de diversas regiões do estado de São Paulo.

A equipe da Associação e Projeto Social Judô Bushido do sensei Daniel Garcia, participou da competição com 30 atletas entre o Sub 9 e Sub 18, conquistando três medalhas de ouro e uma medalha de prata. Na classificação geral, a equipe de Vargem Grande do Sul ficou na 8ª colocação entre as 175 agremiações.

Essa competição classificou os campeões e vice-campeões para a Final que disputarão o Campeonato Paulista de Judô: Mariana Aliende, campeã no sub 13, pesado; João Pedro da Costa, campeão no sub 13, meio médio; Lavinia Coelho, campeã no sub 18, super ligeiro e Kauan Veronezi, vice-campeão no sub 18, super ligeiro.