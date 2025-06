Alunos de natação recebem medalhas

Com o fim da atual temporada 24/25 de natação da Escola de Natação Cidinha Ranzani, aconteceu na sexta-feira, dia 30 de maio, no local onde são realizadas as aulas ministradas pela professora Cidinha, a entrega de medalhas ‘Temporada 24/25’, a todos os alunos que participam da escola, que receberam bronze, prata, ouro menor e ouro maior.

Segundo a professora Cidinha Ranzani, foi feito uma análise criteriosa sobre o desempenho de cada aluno e as medalhas foram entregues em dois períodos, de manhã e à tarde.

Na categoria bronze foram premiados os alunos que participaram das aulas de adaptação na água, com aprendizado em respiração e flutuação, além do trabalho de perda do medo feito pela professora.

No quesito prata, a escola premiou os alunos que aprimoraram o batimento de pé e respiração lateral. O ouro menor foi para quem já iniciou nado crawl, corrigido na prancha, batimento dos pés, nados costas, educativo do nado peito, com algumas técnicas.

Ganharam ouro maior, a medalha que todos almejam, os atletas que nadaram os 4 estilos. Segundo a professora, respeitando sempre a preferência do aluno pelo nado que mais gosta, chegando quase à perfeição.

A premiação teve participação dos pais. “Eles ficaram eufóricos com a distribuição das medalhas. Foi emocionante a entrega de medalha de prata do Augusto, na manhã de sexta, pois suas dificuldades, barreiras, em uma temporada que ele conseguiu fazer o nado crawl”, comentou Cidinha, dizendo que todos se emocionaram com o depoimento dado pela mãe do aluno, onde contou toda sua história de superação.

Após a entrega houve uma confraternização aos presentes. A Escola de Natação Cidinha Ranzani agora entra em férias, devido ao período de inverno e retornando em agosto ou setembro.

Fotos: Arquivo Pessoal / Reportagem