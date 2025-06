Pedro Rosseto estreia no Arena Cross

Um dos eventos off-road mais tradicionais do motociclismo brasileiro, com 27 anos de história, o Arena Cross se destaca por acontecer em ambientes fechados, como estádios ou arenas, exigindo uma pista mais curta e com obstáculos mais intensos, como sequências de relevos ondulados, curvas fechadas e saltos verticais.

Foi nesta modalidade que o jovem piloto vargengrandense Pedro Rosseto estreou ao participar do Festival Interlagos Motos 2025, que aconteceu em São Paulo nos dias 30 e 31 de maio e é considerado o maior campeonato de motocross do Brasil.

A estreia aconteceu após Pedro ter sido convidado pela organização para junto com mais 28 pilotos do Brasil, disputar o campeonato que após a somatória de pontos de 4 etapas, consagrará os campeões do ano.

Além da categoria 50 cilindradas, que é a que Pedro corre, também tiveram as categorias 65cc, AX2 e PRO, com pilotos do Brasil, França, Espanha, Portugal, USA e Inglaterra.

A primeira e a segunda etapa ocorreram dentro do Autódromo de Interlagos, na última sexta e sábado. Uma arena foi montada dentro do Festival Interlagos, com as arquibancadas lotadas, proporcionando uma maior proximidade entre o público e os pilotos. Por acontecer em ambientes compactos, as arquibancadas ficam muito próximas da ação, o que aumenta o impacto visual e auditivo da prova.

Antes da corrida de cada etapa, é feita uma seleção para classificar 14 pilotos. Na sexta-feira, Pedro conseguiu se classificar para a corrida, o que já foi uma grande conquista, segundo sua assessoria, que é feita pela sua família, sendo que na corrida ele conseguiu finalizar em 12° lugar. No sábado, durante as disputas da 2° etapa, ele também conseguiu se classificar para a corrida e conseguiu finalizar em 8° lugar.

Segundo sua assessoria, apesar de não ter subido no pódio, o resultado foi considerado muito bom, pois Pedro correu com os melhores pilotos do Brasil da categoria 50 cilindradas. “Foi uma grande oportunidade para o Pedro ser convidado para participar desse campeonato, e uma honra por estar presente entre os melhores pilotos de motocross do Brasil e de outros países”, afirmaram.

“A alegria dele em trazer duas medalhas tão importantes para casa é imensa e gratifica todo seu esforço e dedicação pelo esporte. Agradecemos a todos pela torcida e quem apoia o Pedro nos campeonatos”, afirmou a família do jovem piloto.

As próximas etapas serão em Jundiaí, na Av. Alexandre Ludck, onde será disputada a 3ª Etapa, dia 12 de julho e em São Paulo, onde acontecerá a 4ª Etapa, dia 23 de agosto, no Parque Villa Lobos.

Fotos: Arquivo Pessoal