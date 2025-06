Kauan Afonso se apresentou ao Magé City no Rio

O goleiro Kauan Afonso, 20 anos, jogador de São Sebastião da Grama, com passagem por diversos clubes em estados brasileiros, depois de quase quatro meses fora dos gramados, retorna ao futebol profissional após um convite do Magé City do Rio de Janeiro, para onde viajou e se apresentou ao clube desde sexta-feira passada.

Ele falou ao jornal que seu último clube foi Monte Cristo Esporte Clube-GO, que estava defendendo desde o começo do ano, mas que devido a problemas de saúde, teve de deixar a agremiação e passar uma temporada em Grama, até se refazer e voltar aos campos profissionais, agora atuando pelo Magé City do Rio.

Fotos: Arquivo Pessoal