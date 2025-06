IdeathON do Sebrae-SP promove inovação para estudantes e empreendedores em São João da Boa Vista

Inédita, maratona terá foco na cidade e região e ocorrerá no dia 14 de junho

São João da Boa Vista se prepara para receber o primeiro IdeathON, maratona de inovação cheia de energia e criatividade que debaterá três importantes eixos: Turismo, Transportes e Cidade. A edição 2025 será realizada no próximo sábado, dia 14 de junho, das 9h às 17h, é voltada para jovens universitários, empreendedores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento. As inscrições são gratuitas pelo link https://sp.agenciasebrae.com.br/inovacao-e-tecnologia/ideathon-do-sebrae-sp-promove-inovacao-para-estudantes-e-empreendedores-em-sao-joao-da-boa-vista/

e estão disponíveis até preencher as 120 vagas.

Colaboração entre o Sebrae For Startups, Abstartups e a Prefeitura de São João da Boa Vista, o evento é gratuito, 100% presencial e será realizado no Espaço Casa Geraldo Eventos, localizado na Avenida Marginal Luiza Bodani Farnetani, 295, no Distrito Industrial.

“O IdeathON tem a finalidade de promover cultura empreendedora, principalmente para jovens universitários, desenvolvendo neles a capacidade de ideação e validação de inovação, com conteúdo, metodologia e facilitação para que vivam uma experiência imersiva de aprendizado em curto espaço de tempo”, destacou Benedito Albiero, gestor de território e inovação do Sebrae-SP.

A maratona segue um formato focado em apenas uma região do Estado por edição, com múltiplas atividades no dia, sempre com objetivo de levar o olhar empreendedor e fazer com que estudantes do ensino superior e demais participantes sejam capacitados e motivados a empreenderem por meio do ecossistema de startups paulista.

Em São João da Boa Vista, a agenda IdeathON terá diferentes momentos de interação, períodos focados em palestras, dinâmicas, mentorias, além dos participantes poderem conhecer o ecossistema de startups do Estado e da região sanjoanense, também levantando pautas que fomentam o empreendedorismo e o desenvolvimento das startups na regional.

Três eixos

A edição sanjoanense do IdeathON será norteada por três principais eixos: Turismo, Transportes e Cidade. No campo do Turismo, os participantes terão a oportunidade de debater ‘Como explorar melhor o potencial turístico da região; a Integração dos Pontos Turísticos; e Popularização dos pontos turísticos para os munícipes e visitantes’; as ‘Atrações Gastronômicas, Eventos e Entretenimento’; as ‘Visitas profissionais’; e as ‘Soluções para rede hoteleira e pousadas’.

Já no eixo dos Transportes, poderão discutir ‘Como aplicar a mobilidade por aplicativos, criar soluções locais e atrair empresas e startups deste ramo’.

Por último, no campo Cidade, irão tratar ‘Como fazer o reconhecimento da cidade como uma das principais cidades do Polo Rural do Estado e promoção de Eventos culturais da região como a Festa de São João’.

SERVIÇO

Data: 14/06

Horário: 9h às 17h

Local: Espaço Casa Geraldo Eventos, Avenida Marginal Luiza Bodani Farnetani, 295 – no Distrito Industrial – São João da Boa Vista

Inscrições: link https://sp.agenciasebrae.com.br/inovacao-e-tecnologia/ideathon-do-sebrae-sp-promove-inovacao-para-estudantes-e-empreendedores-em-sao-joao-da-boa-vista/

Mais informações: (19) 99765-2542 (WhatsApp)