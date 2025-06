Terça termina inscrições para o Vestibulinho Etec

Neste dia 10 de junho, terça-feira, terminam as inscrições para o Vestibulinho do 2º Semestre de 2025 dos cursos gratuitos da Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza, que tiveram início e seguem até o dia 10 de junho. Estão sendo ofertadas 40 vagas para o curso técnico em recursos humanos.

O curso é noturno e presencial, com duração de um ano e meio. O horário é das 19h às 23h.

O valor da taxa de inscrição é R$ 30,00 e os alunos devem se inscrever pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até o dia 10 de junho às 15h. O exame será no dia 6 de julho. Caso o candidato tenha alguma dúvida, os telefones de contato da Etec de Vargem são (19) 3643-1364 e o 3641-8442.

Inscrições

Para participar é preciso preencher a ficha disponível no menu “Área do candidato” e, em seguida, efetuar o pagamento da taxa. O valor deve ser pago em dinheiro em qualquer agência bancária ou via internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta getnet disponível no site oficial do processo seletivo, com cartão de crédito, até o dia 10 de junho às 15h.

O preenchimento dos dados é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária, podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis no site.

As Etecs oferecem acesso à internet e a computadores para quem deseja fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar datas e horários disponíveis.

Novos cursos

A Etec de Vargem Grande do Sul também está fazendo uma consulta pública sobre novos cursos a serem ministrados na escola local. O de habilitação profissional de técnico em Comércio, que é o profissional que aplica métodos de compra e venda de produtos e serviços em empresas públicas, particulares ou de natureza autônoma e o de técnico em Qualidade, cujo profissional executa rotinas administrativas de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade e de segurança específicos da área de atuação, dentre outras atuações. Maiores informações e participar da consulta, o aluno deve entrar no site da Etec de Vargem, onde poderá acessar os dados sobre como agir.