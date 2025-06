Coluna Momento Pet – O maior roedor do mundo

Neste terceiro episódio da série dos animais que vivem na Represa Eduíno Sbardellini, chegou a vez das capivaras. Temidas por muitos devido aos carrapatos das quais são hospedeiras, as capivaras, no entanto, encantam quando são vistas em bandos tomando sol, pastando ou mesmo dentro da água. Muitas vezes acompanhadas de seus pequenos filhotes, chamam a atenção principalmente das crianças.

É considerada o maior roedor do mundo, chegando a pesar até 91 kg e medindo até 1,2 m de comprimento e 60 cm de altura. O nome científico da capivara, que ostenta uma pelagem densa, de cor avermelhada a marrom escuro, é Hydrochoerus hydrochaeris, uma espécie de roedor que tem parentesco com as pacas, cutias, os preás e o porquinho-da-índia.

A capivara é encontrada em toda a América do Sul e no Brasil, é chamada por vários nomes nas áreas que habita, como carpincho, capincho, beque, trombudo, caixa, cachapu, porco-capivara, cunum e cubu. O nome capivara procede do termo tupi kapi’wara, que significa “comedor de capim”.

Então, da próxima vez que você for à represa do Rio Verde, ao notar as capivaras pastando tranquilamente nas margens da represa, lembre-se que você está à frente do maior roedor do mundo e que embora os carrapatos devam ser evitados, tomando todo o cuidado principalmente com as crianças, as capivaras estão no seu habitat natural e nós é que somos os penetras.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286