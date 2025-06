Vargem institui Semana de Conscientização sobre Violência Psicológica entre Mulheres

Nova legislação busca enfrentar o “Wollying” e promover saúde mental e sororidade no município

A cidade de Vargem Grande do Sul passa a contar, oficialmente, com uma nova iniciativa de promoção à saúde mental e combate à violência psicológica entre mulheres. Sancionada pelo prefeito Celso Luís Ribeiro e publicada no Diário Oficial na terça-feira, 27 de maio, a Lei nº 5.103/2025 cria a Semana de Conscientização do Enfrentamento à Violência Psicológica entre Mulheres, também conhecida pelo termo “Wollying”.

A medida é resultado do Projeto de Lei nº 040/2025, de autoria da vereadora Vanessa Salmaço Martins (PL), e foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal na sessão ordinária do dia 6 de maio. A nova legislação propõe a realização de ações afirmativas durante a primeira semana de agosto de cada ano, com foco na prevenção, informação e apoio às vítimas de violência psicológica praticada entre mulheres.

Segundo o texto da lei, entende-se por violência psicológica entre mulheres o maltrato psicológico às mulheres por parte de outras de seu mesmo gênero; e quaisquer atitudes entre mulheres que tragam ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação e exclusão no âmbito social, corporativo e familiar.

A iniciativa tem como principais objetivos incentivar o debate sobre a violência psicológica entre mulheres, promover ações educativas para prevenção; oferecer apoio e orientação às vítimas; e fortalecer a empatia e o apoio mútuo entre mulheres.

Segundo a lei, o programa de fortalecimento da saúde mental e do enfrentamento à violência psicológica entre mulheres (Wollying) visa promover a conscientização da palavra “Wollying”, identificando direitos e deveres das mulheres, para desenvolver habilidades que geram a promoção mental e o equilíbrio emocional da mulher; buscar a conscientização e a união entre mulheres, principalmente no tocante ao combate de práticas discriminatórias e constrangedoras entre as mesmas; incentivar a realização de palestras e debates, a fim de que haja uma conscientização do que é a violência psicológica entre mulheres (Wollying), bem como dos efeitos que ela ocasiona às mulheres no aspecto físico, emocional e psicológico; e instruir, o máximo possível, as mulheres sobre os efeitos que as práticas ocasionam, tais como depressão, ansiedade, baixa autoestima, insônia, distúrbios mentais e alimentares, entre outros.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, a autora do projeto, vereadora Vanessa Salmaço Martins, destacou que a proposta surge de vivências pessoais e da observação de comportamentos muitas vezes ignorados ou naturalizados na sociedade. “O principal objetivo dessa lei é reconhecer e combater uma forma silenciosa, mas muito presente de violência, a praticada entre mulheres. O Wollying é um termo que descreve situações de agressões verbais, psicológicas e até físicas entre mulheres, motivadas muitas vezes por rivalidade, inveja ou competição imposta por uma cultura machista. Essa lei quer romper esse ciclo, promover a sororidade e criar espaços de conscientização, apoio psicológico e orientação para vítimas, além de incluir esse tema em campanhas educativas no município”, afirmou.

Ela explicou como surgiu a iniciativa de criar este projeto de lei. “Durante minha trajetória — tanto na vida pública quanto pessoal — vi de perto como a violência entre mulheres é minimizada ou ignorada. Muitas vezes, a sociedade nos ensina a competir entre nós, quando, na verdade, deveríamos caminhar juntas. Vi mulheres adoecendo emocionalmente por ataques vindos de outras mulheres, inclusive em ambientes escolares e profissionais. Percebi que era hora de tratar sobre isso, olhar com seriedade e abrir espaço para uma nova cultura baseada no respeito, na empatia e no apoio mútuo. Esse projeto nasce do meu compromisso com a dignidade de todas as mulheres de Vargem Grande do Sul”, destacou.

A parlamentar também celebrou a aprovação unânime do projeto entre os vereadores e a sanção do prefeito sem vetos, destacando o apoio do Legislativo e do Executivo à causa. “Para mim, isso representa não só uma vitória pessoal, mas um avanço coletivo. Ver a Câmara Municipal e o Executivo unidos em torno de uma pauta tão sensível e transformadora mostra que estamos caminhando na direção certa. É sinal de que a política pode, sim, ser um instrumento de cuidado, escuta e transformação social. Me sinto honrada, fortalecida e ainda mais motivada a seguir na luta por políticas públicas que valorizem e protejam as mulheres — em todas as suas realidades”, pontuou.

Com a sanção da lei, o município passa a ter base legal para promover campanhas, palestras, debates e outras ações voltadas ao enfrentamento do Wollying, com foco na saúde mental das mulheres.

A Lei nº 5.103/2025 já está em vigor, e a expectativa é que a primeira edição da Semana de Conscientização seja realizada em agosto deste ano, envolvendo escolas, instituições públicas, organizações da sociedade civil e demais setores interessados.