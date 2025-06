Brenda Heloísa, 18 anos, é candidata trans à Rainha do Peão

Dentre as 22 candidatas que disputarão o concurso de Rainha do Peão que acontecerá no próximo sábado, dia 14 de junho, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), chama a atenção a inscrição da candidata Brenda Heloísa Esmolare, 18 anos, cujo nome de registro é Teylor Henrique Esmolare Leandro.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Brenda contou um pouco da sua história. Ela é uma garota adotada, de família humilde, estudou até o segundo ano do ensino médio na Escola Alexandre Fleming e atualmente trabalha como babá de duas crianças, uma de 4 anos e outra de 7 meses.

Brenda relatou que desde criança se sentia diferente, usava as roupas e sapatos de salto da mãe sempre que ela saía. “Na época fazia maquiagem escondido de todos e já imaginava que era gay”, falou à reportagem.

Disse que durante toda a infância e adolescência sofreu bullying na escola, e que por diversas vezes seus familiares precisaram ir onde estudava para relatar os problemas e discutir a situação com os diretores e professores.

Aos 14 anos, quando começou a ter acesso às redes sociais, passou a pesquisar sobre o assunto. “Foi aí que me defini como transexual”, afirmou a candidata. Aos 17 anos, assumiu sua condição para a família e recebeu total apoio. Nessa época com a mãe já falecida, sua avó foi sua maior incentivadora.

“Então eu passei a me vestir como mulher e decidi enfrentar a sociedade. Não foi difícil, pois o apoio e o amor em casa superavam toda a discriminação encontrada nas ruas”, disse a jovem ao comentar como fez sua transição, assumindo seu lado feminino.

Hoje com 18 anos, já mais segura de si e por incentivo de sua amiga Kauane, 1ª Princesa do Concurso Rainha do Peão 2024, ela decidiu se inscrever para o baile da rainha deste ano.

Brenda explica que ficou até o último momento em dúvidas, pois acreditava que não seria possível, uma vez que ela ainda não fez a transição do nome masculino para feminino e uma das exigências no site de inscrição era o envio da documentação.

Mesmo com receio, ela fez no último dia a sua inscrição e ficou aguardando a resposta. Passados dois dias, ela recebeu a ligação de Juliana, que é a secretaria da Comissão Organizadora que realiza o concurso e também a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e a mesma conversou com Brenda, dizendo que iria verificar e retornou alguns dias depois afirmando que não teria problemas. “Foi aí que deram continuidade no processo de inscrição e hoje sou candidata a Rainha do Peão 2025”, comemorou.

Brenda conta que no primeiro dia de ensaio se sentiu um pouco insegura e reprimida, afinal ela era a única mulher trans e negra entre as candidatas. Porém, com o passar dos dias as meninas começaram a fazer amizade e hoje ela se sente super acolhida por todas, inclusive pela Comissão Organizadora, comentou ao jornal.

“Estou muito confiante e feliz com os preparativos para o baile, com tudo pronto, roupas, sapatos, maquiagem já marcada”, afirmou a candidata, que disse estar preparada para o que der e vier. Sobre sua condição de mulher trans, Brenda fala que fará a mudança dos documentos até o final deste ano. “Já fui até o cartório e estou juntando dinheiro para realizar esse grande sonho”, comentou.