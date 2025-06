Painel: Verbas através do Podemos

Apertado

Pelas contas que a reportagem do jornal fez, está apertada a votação do veto do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) à lei do nepotismo. Para passar o veto, são necessários sete votos, maioria absoluta dos vereadores e a base de sustentação política do prefeito gira em torno de oito a nove vereadores a depender do caso. O problema é que o projeto de lei de Vanessa Martins (PL), foi aprovado por todos os vereadores.

Verbas através do Podemos

Os vereadores Paulinho da Prefeitura e Ratinho, ambos do Podemos, estiveram em São Paulo esta semana e conseguiram uma emenda para Vargem Grande do Sul através da deputada federal Renata de Abreu, presidente nacional do Podemos. Nas redes sociais, o vereador Paulinho disse que a verba viria para a Sociedade Humanitária e também há um empenho da deputada para a construção de uma nova unidade básica de saúde a ser construída próxima às novas casas populares.

Pesquisa de opinião

Diante das várias reivindicações dos vereadores, a deputada Renata de Abreu disse que quem decide para onde deve ser designada as suas emendas é a população e pede que através de uma consulta feita, seja a ela enviado o resultado para saber onde serão alocados os recursos da emenda a ser destinada a Vargem Grande do Sul. Agora cabe aos dois vereadores divulgarem a pesquisa.

Homenagem

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realizará uma sessão solene no dia 5 de julho, na Sociedade Beneficente Brasileira para homenagear os 70 anos da chegada das Irmãs Franciscanas da Penitência à Sociedade Humanitária. Na ocasião será entregue o Diploma do Mérito “Dr. Francisco Álvares Florence” à irmã Aparecida Donizete de Freitas, em reconhecimento por sua vida missionária e contribuição na área da atividade religiosa. Uma indicação do vereador Paulinho da Prefeitura.