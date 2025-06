Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Elias Soares Pereira, conhecido como Tiozinho, aos 43 anos de idade, no dia 30 de maio. Elias residia na Cohab V; era solteiro; deixou a mãe Terezinha Maria de Jesus; o padrasto Josué Alves Carneiro; as irmãs Jucinete, Karina e Raquel. Foi sepultado no dia 31 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jovita Nicolau Cordeiro, aos 73 anos de idade, no dia 30 de maio. Residia na Zona Rural; deixou o marido Vasconcelos; os filhos Luís Gustavo, Márcia, Marco, Robson, Marcelo e Denis; as noras Elisângela e Micaela; o genro Izio; os netos Michele, Gustavo, Luís Felipe, Natália, Luís Gustavo Jr, Thiago, Tainá, Laisa, Elisama, Natan, Rebeca, Victor Hugo e Maya; e os irmãos Lúcia, Ana, Antônio, Marina, Vera, Beatriz, Luís, Dete e Lia Valéria. Foi sepultada no dia 31 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Jorge da Cunha, aos 82 anos de idade, no dia 1º de junho. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Madalena Rigamonte Jorge; os filhos Vladimir e Jorge; noras; netos; bisnetos e irmãos. Foi sepultado no dia 1º de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Edicléia Glauciéle de Oliveira, aos 38 anos de idade, no dia 2 de junho. Residia no Jardim Cristina II; deixou os pais Eva e Adão; a filha Yasmin e a irmã Rosicléia; os sobrinhos Heitor e Denis. Foi sepultada no dia 2 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Bento, aos 78 anos de idade, no dia 5 de junho. Residia no Jardim Primavera; deixou a esposa Maria Bento; os filhos Roseli, Rosângela, Ângela e Fábio; a nora Suzana; os genros Luís e Valdinon; netos; bisnetos; os irmãos Cláudio, José Bento, Rosa, Maria José; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 6 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Lázaro, aos 72 anos de idade, no dia 5 de junho. Residia na chácara Santa Izabel; deixou os filhos Rita, Rangel, Simone e Elaine; netos; bisnetos; os irmãos Cleusa, Lúcia, Deusa e Zezé Orlando; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 6 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Maria das Graças Quirino; aos 74 anos de idade, no dia 29 de maio. Foi sepultada no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Márcio Vicente Ferreira; aos 46 anos de idade, no dia 29 de maio. Foi sepultado no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Pedro Teixeira de Oliveira Neto; aos 60 anos de idade, no dia 5 de junho. Era irmão do Renato da Laranja. Foi sepultado no dia 6 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Orlando Guerino, aos 85 anos de idade, no dia 29 de maio. Deixou sobrinhos; amigos e curadores. Foi sepultado no dia 30 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Izaura Carvalho, aos 92 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixou os filhos Oswaldo Nascimento e Teresa Cristina; nora e netos. Foi sepultada no dia 31 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rita Teodoro da Silva Generoso, no dia 31 de maio. Deixou os filhos Antônio, João, José, Sérgio, Célio, Sirlei, Silvana e Geraldo; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 31 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sérgio Machado, aos 62 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixou a esposa Maria Rubino Lopes; os irmãos Ângelo, Pedro, João Guilhermina, Maria Aparecida (Cidinha), Maria de Fátima, Cecília e Márcia; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 31 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gilberto Soares Monteiro, aos 69 anos de idade, no dia 4 de junho. Deixou a esposa Rosa Gomes Jóia; os filhos Eliana, Adriana, Priscila, Gilberto, Rodrigo, Anderson, Rafael, Leandro e Daniel; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 4 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Apparecida Valoto Luiz, aos 85 anos de idade no dia 5 de junho. Deixou os filhos Haidee, Izabel, Arlene, Olavo e Valéria; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 5 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Pedro Alcântra Pinho, aos 77 anos de idade, no dia 5 de junho. Deixou a esposa Genuína; os filhos Alex e Anderson; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 6 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.