Tijolada Cultural acontecerá neste domingo

Evento focará ações sobre o meio ambiente

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, a produtora Melissa Ranzani informou que nesta edição o tema central será a ‘Proteção do Meio Ambiente’. Por isso, segundo a produtora, a Tijolada Cultural deste ano será realizada no Bosque Municipal, “um espaço frequentemente citado por profissionais da área ambiental devido à sua importância ecológica e social”.

O evento que acontecerá no próximo domingo, dia 15 de maio, será promovido por uma rede colaborativa de artistas e produtores culturais da cidade, é gratuito, comunitário e acolhe uma ampla diversidade de manifestações culturais e artísticas, mediante a aprovação do projeto pela lei Aldir Blanc.

Segundo explicou Melissa, o local abriga uma diversidade de elementos ambientais fundamentais para o município e região, como fragmento florestal de Mata Atlântica e Cerrado; abrigo natural para a fauna silvestre; Zoológico Municipal, que acolhe animais silvestres resgatados; corpos hídricos afluentes do Rio Verde (bacia hidrográfica do Pardo); áreas de Preservação Permanente em estágio inicial de recomposição, com mudas em crescimento; represa destinada ao abastecimento público; Estação de Tratamento de Água; Horto Municipal de produção de mudas arbóreas; e exemplar arbóreo com mais de 300 anos de existência.

Diante dessa riqueza natural, Melissa afirmou que o ‘Tijolada Cultural 7’ propõe a elaboração de um “Protocolo de Ações Sustentáveis para Eventos no Bosque Municipal”, que oferecerá diretrizes para organizadores de atividades culturais e recreativas que utilizem o espaço. Conforme explicou, o documento reunirá uma análise dos principais impactos ambientais associados à realização de eventos no Bosque Municipal Nestor Bolonha e oferecerá diretrizes práticas para sua prevenção e mitigação.

“Entre os temas abordados estarão a gestão adequada de resíduos, a proteção da biodiversidade local, o uso consciente dos recursos naturais e a adoção de práticas sustentáveis antes, durante e após os eventos. O objetivo é orientar uma ocupação responsável e alinhada com a conservação ambiental do espaço, fortalecendo a cultura da sustentabilidade na utilização dos bens públicos”, disse.

O evento também conta com a confecção e a fixação permanente das placas decorativas e informativas, que irá conter frases de conscientização ambiental e orientação quanto à direção/localização dos recintos do Bosque Municipal, como Horto de Mudas, Zoológico, Estação de Tratamento de Água, Parquinho, etc., que enriquecerá o espaço, contribuindo para a conscientização e valorização do local.

Melissa contou que foram identificados mais de 80 exemplares arbóreos distintos presentes no Bosque Municipal. “Como forma de ampliar o conhecimento ambiental sobre o espaço e promover sua valorização, serão instaladas placas de identificação dessas espécies. Essa ação funcionará como uma ferramenta educativa e de apoio à gestão ambiental, fortalecendo o compromisso com a preservação dos recursos naturais e estimulando a conexão da comunidade com a biodiversidade local”, comentou.

Por último, o projeto prevê o plantio de duas mudas arbóreas nativas para cada hora de evento, a fim de compensar a emissão de gases de efeito estufa liberados pelos veículos movimentados pelo evento, promovendo benefícios ambientais duradouros para o município, como a melhoria da qualidade do ar, a ampliação das áreas verdes e o engajamento da comunidade na preservação do meio ambiente.

Como apresentações musicais, o evento apresentará Sound Healing, Meditação e Mantras; Sertanejo Raiz e Moda de Viola; MPB, Blues, Jazz; Tambores e cantos tradicionais. O evento contará com a participação de diversos artesãos locais, além de empreendedores que comercializam comidas e bebidas, incluindo opções em food trucks.

Além do projeto do Tijolada Cultural 7, o evento será realizado com a união de outros quatro projetos aprovados na Aldir Blanc e que contemplaram a temática ambiental, como o Eco Cultura, de Ana Carolina Campos Monteiro Pires, com oficina de compostagem, de horta doméstica, de reciclagem de papel, oficina kids com gincana ecológica, oficina indígena sobre o povo Guarani M’bya, e instalação de placas de identificação de espécies arbóreas.

Também acontecerá o projeto Passos pela Terra da produtora Letícia Belchior, sendo um manifesto em movimento, onde por meio da dança Neoclássica e Contemporânea, os artistas Letícia Belchior e João Artur darão corpo e ritmo às urgências ambientais do nosso tempo.

Outro projeto que ocorrerá no mesmo dia é o Intergeracional da produtora Marília Gonçalves Toneto, uma iniciativa sensível que transforma histórias em pontes entre gerações. Haverá também o projeto Magia Subversiva da produtora Amanda de Oliveira, uma celebração da arte como encantamento e resistência.

Melissa explicou que, nesta edição, não haverá abertura de inscrições. “No entanto, pessoas interessadas em participar podem entrar em contato conosco pelas redes sociais. A expectativa é reunir a comunidade em torno da cultura e da sustentabilidade, promovendo reflexões, trocas de saberes e vivências que contribuam para o cuidado com o meio ambiente e o fortalecimento dos vínculos sociais. Cultura não é só festa, é resistência, consciência, responsabilidade e regeneração”, finalizou.

Fotos: Divulgação