O Dia dos Namorados em Detalhes

Por José Alberto Aguilar Cortez

Sem dúvida Detalhes é uma das músicas mais bonitas e mais românticas do repertório de Roberto e Erasmo Carlos, música que deve ser o tema de muitos casais que estão nos lendo. Embora a letra lamente uma separação, não existe relacionamento amoroso que nasça sem a esperança de que seja eterno. Mas da mesma forma que os Detalhes ajudam a construir uma paixão e, durante os anos de convivência, contribuam para solidificar e harmonizar as relações, eles também podem, ao longo do tempo, compor uma infinidade de motivos que justificam a separação de casais antes apaixonados. Os Detalhes, “são coisas muito grandes para esquecer, mas são momentos que vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor, em quase nada”. O plágio, adaptado, foi consciente para reforçar nossa tese que outros Detalhes, além do jantar à luz de velas, da noite romântica na praia ou na montanha e das rosas recebidas, também são responsáveis pela continuidade das relações. São Detalhes nem sempre valorizados porque raramente os associamos com o sucesso ou insucesso de namoros ou casamentos. Poucas vezes paramos para pensar se nossos hábitos não estão prejudicando nossa companheira ou companheiro. Todos os vícios que minam nossa resistência e nos expõem às doenças também podem modificar sentimentos. As relações sobrevivem no tempo, quando os parceiros procuram cuidar da saúde adotando hábitos que garantam a qualidade da relação e, por extensão, a qualidade de vida de toda família. Para afirmar que “durante muito tempo em sua vida eu vou viver” cada um precisa fazer a sua parte adotando comportamento desprovido de egoísmo e consciente da importância que um representa para o outro. A saúde física e emocional, não pode ser Detalhe na relação, deve ser revigorada constantemente com exercícios que atendam às necessidades do corpo e da alma. Para finalizar nossa mensagem do Dia dos Namorados diríamos que o amor fica mais bonito quando, na caminhada da vida a dois, buscamos “o mesmo sol que bronzeia e respiramos o mesmo ar que nos rodeia”.