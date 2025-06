Definido show para o Baile da Rainha neste sábado, dia 14

Evento será no próximo sábado e ingressos estão à venda

A dupla sertaneja Giovani & Denilson abrilhantará o Baile da Rainha que está sendo organizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e acontecerá no próximo sábado, dia 14, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

A dupla mineira formada pelos irmãos Giovani & Denilson é de Poços de Caldas e tem feito muito sucesso cantando vários hits sertanejos, como os de Bruno & Marrone, dentre outros sucessos de cantores sertanejos do Brasil. O show acontecerá após a escolha da Rainha.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 50,00 em vários locais da cidade, como a Agropet Pesqueiro São Bento, na DM Bike Shop, Salgateria da Nira, SBB e com os membros da Comissão Organizadora.

Disputa está acirrada entre as candidatas

O concurso que escolherá a Rainha do Peão e demais princesas é um dos mais tradicionais da cidade, ligado aos festejos da Romaria dos Cavaleiros de Santana e está bem disputado este ano, com 22 candidatas que serão avaliadas por júri de diferentes ocupações, escolhido pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. O júri deverá ser composto por cinco participantes.

O critério de avaliação pontuará nos itens beleza, elegância e simpatia, variando de 5 a 10 pontos por item. A apresentação das candidatas durante o desfile deverá se restringir rigorosamente ao traje country, sendo bota, calça jeans, sem charrão, camiseta e chapéu. As candidatas não deverão expor partes do ventre.

As quatro vencedoras serão premiadas com valores em dinheiro e benefícios para participação em eventos oficiais. A Rainha receberá R$ 3 mil, a 1ª Princesa R$ 2 mil, a 2ª Princesa R$ 1.500, e a Madrinha R$ 1 mil.

As eleitas também terão o aluguel do traje custeado para a Festa da Batata, caso o evento seja realizado, e também para o desfile da Romaria de 2025. As candidatas escolhidas deverão participar obrigatoriamente de todos os eventos oficiais relacionados à Romaria e respeitar horários e atribuições. A ausência acarretará a perda do título, sendo substituída pela próxima colocada.