Neste final de semana, tem quermesse do Santo Antônio

A tradicional Festa de Santo Antônio continua neste sábado, dia 14 de junho e amanhã, domingo, finalizando no próximo domingo, dia 22 de junho.

Promovida pela Paróquia Santo Antônio, ela acontece aos finais de semana e está sendo realizada no largo da Igreja de Santo Antônio, na Rua Hermenegildo Cossi, nº 200, no bairro Jardim São Lucas. Durante os dias de festa, as missas serão celebradas às 18h e a programação é voltada para toda a comunidade, contando com barracas de comidas típicas, bebidas, roleta e outras atrações tradicionais.

Fotos: Reportagem