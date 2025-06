Procurado foi capturado pela PM

Constatado que havia um mandado de prisão civil emitido pela 2° Vara Cível de São João da Boa Vista, contra determinada pessoa, após pesquisa via Copom, duas equipes da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul se deslocaram no dia 8 de junho, domingo, até a Rua Luciano Schiavo, no Jd. Dolores, onde o capturaram por volta das 21h20.

Em seguida, o mesmo foi conduzido até o PPA local para exame médico cautelar e posteriormente conduzido até o Plantão de Polícia Judiciária em São João da Boa Vista, onde a autoridade de plantão determinou a elaboração de boletim de ocorrência, cuja natureza constou como “Captura de Procurado”, ficando o mesmo à disposição da Justiça.