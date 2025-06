Polícia Civil prende criminoso que agrediu dono de mercado

Foi preso o criminoso que agrediu e roubou o dono de um localizado no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, na manhã do domingo, dia 8. O autor foi identificado pela Polícia Civil após a verificação das imagens obtidas junto ao sistema de monitoramento do comércio da vítima.

O crime ocorreu logo pela manhã do domingo, conforme a Polícia Militar informou. A vítima relatou ter sido abordada ao abrir o portão lateral do seu mercado no Jardim Dolores, sendo agredida fisicamente por um homem encapuzado, que o jogou no chão e o golpeou com socos e chutes. Em seguida, roubou sua carteira, documentos, dinheiro, talões de cheque e um aparelho celular. O comerciante foi encaminhado ao Hospital de Caridade, onde foi submetido a alguns exames.

A Polícia Civil investigou o caso e com base nas imagens obtidas, conseguiu apurar o que o criminoso vestia, suas características físicas e como havia chegado ao mercado. Com base nos dados apurados, os policiais identificaram e localizaram o suspeito, no dia 12, levando-o à Delegacia, onde ele confessou o crime.