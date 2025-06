“Beiço” portava maconha e cocaína quando foi detido

Já era noite, 21h, quando uma pessoa de codinome “Beiço”, muito conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, andava pela Rua Vera Lúcia Batissoco, na Cohab V e foi avistada pela equipe da Polícia Militar.

Ao ver a viatura se aproximando, “Beiço”, escondeu um objeto que estava em sua mão direita em sua cintura. De pronto foi abordado e submetido a busca pessoal, sendo localizado em sua cintura uma porção de maconha e no bolso de sua calça, uma porção de cocaína, ambas embaladas e prontas para venda, juntamente com a importância de R$ 20,00.

Indagado, o suspeito confessou que a droga localizada seria destinada a venda e que em sua casa, dentro de uma gaveta em seu quarto, teria mais drogas. Foi dada voz de prisão em flagrante delito a “Beiço” pelo crime de tráfico de drogas, cientificado de seus direitos constitucionais sendo necessário uso de algemas afim de resguardar a integridade física de todos.

Ato contínuo, a equipe de policiais fez contato com a mãe do acusado, que autorizou e acompanhou as buscas no quarto, onde foram localizados dentro da gaveta de uma cômoda, 2 porções de maconha e 1 porção de cocaína embaladas e prontas para venda, 1 faca com resquícios de droga, 1 celular e dentro de um tênis duas pedras brutas de cocaína, ainda a ser fracionada e a importância de R$ 370,00 em cédulas diversas.

Novamente indagado, o acusado assumiu a propriedade das drogas e dos objetos encontrados. Em seguida todos se deslocaram ao PPA onde o indiciado passou por atendimento médico, sendo expedido laudo cautelar e posteriormente apresentado no plantão policial ratificou a voz de prisão em flagrante, conforme B.O. realizado, permanecendo “Beiço” preso à disposição da Justiça.

Foto: PM