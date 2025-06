Ameaçou ex-companheira e tentou colocar fogo na casa

Acusado tentou incendiar casa com botijão de gás

Um caso de violência doméstica foi registrado pela Polícia Militar nesta segunda-feira, dia 9 de junho, quando, por volta das 19h, a equipe da PM foi acionada e segundo as informações recebidas, o ex-amásio da vítima invadiu sua residência na Av. Ney Fernandes Bolonha, Cohab VI, e estaria tentando colocar fogo em um botijão de gás.

Segundo o B.O., a vítima encontrava-se do lado de fora da residência, mais precisamente na calçada a uma certa distância do local e declarou que seu ex-amásio teria invadido a residência, e que diante disso começaram a discutir, sendo que em certo momento da discussão, o agressor se alterou e pegou a vítima pelos braços e a jogou no chão.

Relatou a mulher que logo em seguida o acusado foi até a cozinha e retirou o botijão de gás da mangueira, e começou a tentar colocar fogo no botijão. Que diante do perigo, a vítima saiu correndo para fora da residência com seus filhos, um menor de 16 anos e uma menina de 8 anos, para se protegerem, até a chegada da Polícia Militar.

Com o apoio da Guarda Civil Municipal, a equipe da PM adentrou ao local e realizou uma varredura interna e externa no ambiente, momento em que foi possível ouvir um barulho na laje. Com o uso de uma escada, os policiais subiram até o local e localizaram o agressor escondido no forro da casa.

Ao sair do local, foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado pelos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Ele permaneceu em silêncio, e as partes foram encaminhadas ao PPA local para exame médico cautelar, com a vítima apresentando escoriações nos membros superiores direito e esquerdo.

Todos foram conduzidos ao plantão policial de São João da Boa Vista, permanecendo o agressor preso à disposição da Justiça. Ao término da ocorrência, foi prestado apoio à vítima para retornar em segurança a sua residência.

Fotos: PM