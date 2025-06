Sucesso de público e veículos marcaram o 4º Encontro de Carros Antigos

Foi um final de semana bem especial para todos que compareceram à Barragem Eduíno Sbardellini neste final de semana, onde aconteceu no sábado e domingo, o 4º Encontro de Carros Antigos promovido pelo Departamento de Cultura e Turismo, com o apoio do Clube Relíquias do Asfalto de Vargem Grande do Sul.

O Encontro está se estruturando a cada ano, atraindo muitos expositores e um bom público de várias cidades da região, se consolidando como mais uma opção de cultura e lazer para os vargengrandenses.

Até no final do domingo, quando a reportagem do jornal esteve cobrindo o evento, mais de 260 veículos se inscreveram para participar e milhares de pessoas puderam desfrutar da Feira Gastronômica, Feira de Artesanato e do Mercado de Pulgas, que se instalaram junto à represa, onde acontecia o 4º Encontro de Carros Antigos.

Local bem apropriado para realização de eventos deste porte, a Barragem Eduíno Sbardellini além de cumprir o importante papel de suprir o abastecimento de água do município, torna-se palco de realizações culturais, esportivas, lazer e ambientais, se consolidando como uma das mais procuradas pela população.

Ainda nos dois dias, houve a apresentação de shows musicais, com o cantor Davi Urbano, que se apresentou no sábado e as bandas Banda Parahayu e Banda Orfeu, que se apresentaram no domingo, empolgando os presentes que ficaram até por volta das 17h no local, nos dias em que aconteceu o 4º Encontro de Carros Antigos.

A Gazeta de Vargem Grande cobriu todo o evento e as fotos e vídeos estão publicadas em suas redes sociais.

Fotos: Reportagem