Saiba o que funcionará neste feriado de Corpus Christi

Na quinta-feira, dia 19, comemora-se o Dia de Corpus Christi e será feriado em Vargem Grande do Sul.

Corpus Christi, que em latim significa “Corpo de Cristo”, é uma solenidade religiosa da Igreja Católica que celebra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. É uma festa importante que se comemora em todo o mundo católico, e que também é feriado em muitas cidades e estados do Brasil.

A festa de Corpus Christi é celebrada sempre numa quinta-feira, 60 dias após a Páscoa, e é um momento importante para os católicos celebrarem a Eucaristia e a presença de Cristo na hóstia.

A Gazeta de Vargem informa que conforme acontece em todos os feriados a maioria dos supermercados do município estarão abertos.

Prefeitura fechada

Na quinta-feira, dia 19 feriado e dia 20 será ponto facultativo nos departamentos da Prefeitura Municipal.

Os serviços emergenciais como Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio (PPA) e Guarda Civil Municipal (GCM) funcionarão normalmente, assim como a Limpeza Pública e Coleta de Lixo.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também estará com uma equipe de plantão no feriado. Os velórios e cemitérios funcionarão normalmente. O expediente volta na segunda-feira, dia 23, em horário normal.