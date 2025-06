Vargengrandense está na final em festival de música da LBV

O vargengrandense Jeferson Favaro, morador do Jardim Dolores, está entre os três finalistas da modalidade interpretação vocal do Festival Internacional de Música da LBV.

À Gazeta de Vargem Grande, ele explicou que venceu na 50° edição do Festival Internacional de Música da Legião da Boa Vontade, na categoria interpretação vocal, na região do interior de São Paulo. Após, ele entrou na votação popular com o Brasil todo, onde há Legião da Boa Vontade e ficou entre os três mais votados, junto com Nicole Rose de Goiânia (GO) e Sara Monteiro Novo de Assis e Rachel Guarany dos Santos Fernandes de São Gonçalo (RJ).

Jeferson contou que no dia 28 de junho os finalistas vão se apresentar na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no bairro do Bom Retiro em São Paulo, quando estará acontecendo a conclusão do Fórum da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, com tema na tese do escritor Paiva Netto “Meio Ambiente, Profecias e Reeducação Espiritual”.

O evento será transmitido pela Boa Vontade TV. Em nossa região, pode ser assistido pelo canal do YouTube da emissora.