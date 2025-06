Editorial: Mais uma importante etapa concluída

O amplo acesso à água potável é a sexta das 17 metas do programa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil. Garantir que todos os lares tenham água limpa e abundante saindo das torneiras é essencial para qualquer cidade e diversos marcos da história de Vargem Grande do Sul tem relação com a captação, tratamento e distribuição de água, tanto que a origem do município se dá justamente em uma vila que se formou às margens do Rio Verde.

Nesta semana, mais uma etapa de um desses marcos históricos vai ser concluída: a troca da antiga tubulação de ferro na área central, que é a mais antiga de Vargem. O processo todo teve início em 2023 com a substituição da rede da Vila Santana, abrangendo 2 mil imóveis. Em 2024, a troca da tubulação do Centro foi iniciada, cobrindo mais de 2.300 imóveis.

Essa substituição era mais do que urgente. Conforme o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul, a perda de água tratada na rede de distribuição chegou a ser 50% em Vargem, muito devido aos canos antigos. Esse percentual já está menor que 36%, mas o ideal é ficar abaixo de 20%, algo que a prefeitura persegue com esse investimento na troca do encanamento da rede.

Assim, quando a empresa contratada termina as ligações das novas adutoras que atendem a região central da cidade, levando água tratada pela nova rede de tubulação aos mais de 2.300 imóveis do Centro, Vargem conseguiu andar mais um passo na meta de oferecer um serviço de qualidade, com água limpa e abundante a toda cidade.

Ainda há muito o que ser feito e certamente haverá problemas a serem superados nesse caminho. Abrir pavimentação recém recuperada para sanar defeitos, esburacar calçadas para ajustar possíveis vazamentos e até encontrar casas sem acesso à rede por problemas de ligação incorretas podem fazer parte desses momentos de ajustes.

Cabe à prefeitura ser transparente, manter um canal de diálogo constante com a população e cobrar das empresas contratadas a plena execução do serviço, que não custou pouco e ainda levará anos para ser quitado. E também cabe a cada morador fazer sua parte, de combater o desperdício, de fazer as ligações corretas para água e para esgoto e seguir cobrando o poder público pela melhoria no abastecimento e saneamento básico de Vargem.