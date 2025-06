Caminhão carregado com cebolas tomba na estrada de São Roque

A estrada que liga Vargem Grande do Sul ao Distrito de São Roque foi o cenário de mais um acidente – felizmente, dessa vez não houve vítimas fatais.

No início da noite da segunda-feira, dia 16 de junho, um caminhão Ford Cargo carregado com cebolas acabou tombando na rodovia João Batista de Souza Andrade, a SP-215, na última curva no trecho final da descida no sentido São Roque-Vargem, nas proximidades da Fazenda Três Barras.

O veículo saiu da pista, bateu contra o guardrail e tombou logo depois. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o condutor felizmente não sofreu ferimentos. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também atenderam a ocorrência.

Fotos enviadas por um leitor