Neste sábado tem baile anos 80/90 no antigo Clube Vargengrandense

O baile eletrônico com músicas dos anos 80/90 promete agitar o antigo Clube Vargengrandense neste sábado, dia 21 de junho, com atuação do DJ Gabé. O baile será beneficente com a finalidade de arrecadar fundos para o Hospital de Caridade. Os ingressos do 2º lote custam R$ 40.

O baile será realizado nas dependências do atual Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, antigo Clube Vargengrandense e terá início a partir das 21h. A festapromete animar o público ao som dos grandes sucessos dessas décadas inesquecíveis para quem gosta de dançar.

Em sua segunda edição, o evento é aguardado com grande expectativa. O segundo lote de ingressos já está à venda por R$ 40, podendo ser adquirido nos seguintes pontos: Menil Papelaria, Salgados da Cida e Conveniência do Posto Longuini. Quem deixar para comprar na hora, caso ainda haja disponibilidade de espaço, pagará R$ 50 na portaria.

A organização reforça que, além de reviver os hits que marcaram época, o público estará contribuindo com uma causa nobre: ajudar a manter e fortalecer os serviços prestados pelo Hospital de Caridade, referência em atendimento médico na cidade.