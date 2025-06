Neste sábado tem feijoada solidária da Casa de Passagem

O evento beneficente será realizado neste sábado, dia 21, para arrecadar fundos que auxiliem no acolhimento de pessoas em situação de rua no município. A feijoada será servida das 11h às 13h, na Rua Quinzinho Otávio, nº 379, na Cozinha Especial da Dona Lurdes. O valor é de R$ 40,00 por embalagem de 1kg, e os interessados poderão retirar no local ou solicitar a entrega com taxa adicional.

A entidade atualmente acolhe 11 pessoas em situação de rua, número que pode variar bastante, especialmente durante o horário do jantar, segundo informou a presidente da Casa, Juliana Andrade.

O serviço oferecido pela Casa de Passagem é essencial para o município. Trata-se de um acolhimento institucional temporário que atende adultos e famílias em situação de vulnerabilidade social, como migrantes, refugiados, vítimas de tráfico e pessoas em situação de rua. No local, os acolhidos recebem suporte psicossocial, acesso a cuidados de saúde, encaminhamento para emissão de documentos e outras medidas que visam à reintegração à sociedade.

“É uma forma de unir solidariedade e sabor. Toda ajuda faz diferença na vida dessas pessoas que estão em busca de um recomeço”, destacou Juliana. Para reservar e obter mais informações, os contatos são (19) 3641-1765 e (19) 99947-6624.

A Casa de Passagem convida toda a comunidade a participar e colaborar com essa causa tão importante. Como reforça o lema da campanha: “Ajude-nos a ser casa para quem não tem casa.