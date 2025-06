Quermesse de Santo Antônio se encerra neste final de semana

Quem não pode participar, ainda pode aproveitar para levar a família e ir com amigos na tradicional Festa de Santo Antônio que tem encerramento neste final de semana neste sábado, dia 21 de junho e amanhã, domingo, dia 22.

Promovida pela Paróquia Santo Antônio, a quermesse está sendo realizada no largo da Igreja de Santo Antônio, na Rua Hermenegildo Cossi, nº 200, no bairro Jardim São Lucas. Durante o final de semana, as missas serão celebradas às 18h e a programação é voltada para toda a comunidade, contando com barracas de comidas típicas, bebidas, roleta e outras atrações tradicionais