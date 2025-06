Carolina da Costa é eleita Rainha do Peão 2025

Foi muito disputada a eleição da Rainha do Peão, princesas e madrinha, com 22 candidatas desfilando perante o corpo de jurados na noite de sábado, dia 14 de junho, na Sociedade Beneficente Brasileira-SBB. Um bom público esteve presente e familiares e amigos aplaudiam suas candidatas, animando o concurso em que foi eleita Carolina da Costa como Rainha do Peão 2025.

Na abertura do evento, fizeram uso da palavra o vice-presidente Luís Carlos Prates e a presidente da Comissão Organizadora, Márcia Iared, que agradeceram a presença de todos e parabenizaram o esforço de toda equipe da Comissão que ajudou na realização do concurso e também do baile. Também fizeram menção e agradeceram a participação de todas as candidatas, que deram um brilho especial a esta importante fase dos preparativos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana.

As candidatas desfilaram primeiro com camisa branca, depois com traje country, onde se destacava o uso de bota, calça jeans, camiseta e chapéu, com os jurados Delloro Serafim, Adriana Manuci, Antônio Carlos Leal, Franscislei Naliati e Ana Clara da Silva de Freitas pontuando nos itens beleza, elegância e simpatia, variando de 5 a 10 pontos por item.

Ao final, as vencedoras foram anunciadas pela apresentadora Kethy Oliveira, juntamente com Rubia Ribeiro e Bruna Prates, sendo eleita Rainha do Peão 2025, a jovem Carolina da Costa; 1ª Princesa Marília Gimenes; 2ª Princesa Yasmin de Alcântara e Madrinha Francieli Bossolan. Elas receberam as faixas das ganhadoras do concurso realizado em 2024 e os prêmios, cheques do Sicoob Crediçucar, com valores de R$ 3 mil para a Rainha; R$ 2 mil para a 1ª Princesa; R$ 1.500 para a 2ª Princesa e de R$ 1.000 para a Madrinha.

O vereador Serginho da Farmácia e sua esposa Ângela, a vereadora Giovana, os vereadores Bilu, Paulinho e Gustavo estavam presentes e ajudaram na entrega de flores e dos cheques. O diretor da prefeitura Canarinho e Manoel da Comissão Organizadora também participaram da entrega dos prêmios. A gerente do Sicoob Jéssica também se fez presente. O cheque no valor de R$ 3 mil foi entregue à Rainha por Márcia Iared e Prates.

Após a posse das novas representantes da beleza da Festa do Peão, foi dado prosseguimento ao evento, com a realização do Baile da Rainha com a dupla sertaneja Giovani & Denilson animando os presentes até altas horas da noite. Tanto o concurso como o baile foram elogiados pelos participantes, que consideraram o mesmo pela sua organização e animação, um dos melhores já realizados pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande deu amplo destaque à toda a programação do concurso e do baile, fazendo transmissão ao vivo, entrevistando e noticiando as vencedoras.

Fotos: Reportagem