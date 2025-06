Vargem mantém tradição de Corpus Christi

As paróquias de Vargem se organizaram e seus membros construíram os tradicionais tapetes para as procissões

Graças ao trabalho das várias paróquias de Vargem Grande do Sul, a tradição de Corpus Christi se mantém, conforme noticiamos em várias reportagens feitas pelo jornal nesta semana do feriado, que caiu nesta quinta-feira, dia 19 de junho.

Com a celebração de missas, enfeite dos tradicionais tapetes nas ruas e as procissões, a comunidade católica se movimenta e vivencia essa que é uma das mais importantes solenidades da Igreja Católica, ao exaltar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia.

Nas cinco paróquias da cidade, houve em cada uma delas a confecção dos tapetes coloridos – símbolos de acolhida e respeito à passagem do Santíssimo Sacramento – onde se pode notar a presença de crianças e jovens, que através destes rituais católicos, vão aprendendo o valor da religião que professam e também a importância de se viver em comunidade.

A Gazeta de Vargem Grande cobriu este evento religioso e as fotos e vídeos estão em suas redes sociais.

Fotos: Reportagem