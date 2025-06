Neste sábado, sete bandas tocam no 2º Moto Rock Fest

A programação do 2º Moto Rock Fest que está acontecendo neste sábado, dia 21 de junho, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, traz a apresentação de sete bandas de rock, com início dos shows previsto para às 10h30, com apresentação da banda Parahayu, de Vargem Grande do Sul. Às 13h, quem sobe ao palco é a banda Pé na Estrada; às 15h, Águas Claras; às 17h, Adelayde; às 20h, The Beast Experience; às 22h, Sete Galo e às 0h, Jack´s.

O evento que teve início nesta sexta-feira, dia 20 de junho, tem por finalidade celebrar o 23º aniversário do Motoclube Ovelhas Negras de Vargem Grande do Sul, e está atraindo um bom público de toda a região, principalmente devido a apresentação das bandas de rock and roll.

Os shows devem se prolongar por este sábado e terminam amanhã, domingo, dia 22, quando haverá a apresentação das bandas Davi Urbano, às 9h30; Vulgare, às 13h; Holy Hits às 15h e Orfeu, às 17h.

Realizado pela diretoria do motoclube, que tem como presidente Sérgio Mizael Custódio e Fabrízio Vidale como diretor, o evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal e realiza uma importante iniciativa em prol de entidades da cidade, como a Sociedade Humanitária, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Gavi e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Os organizadores destacam que o evento tem um caráter beneficente, sendo a entrada condicionada à doação de dois litros de leite, ou dois quilos de alimentos não perecíveis ou um pacote de fraldas geriátricas.

Uma vez dentro do recinto, o público poderá desfrutar de uma programação variada. Além da apresentação das bandas de rock, tem local destinado para camping, praça de alimentação e espaço para a confraternização entre motociclistas e entusiastas.