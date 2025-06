Sebrae Aqui abre vagas para curso gratuito de Comunicação Empresarial

O Sebrae Aqui está com vagas abertas para o curso gratuito de Comunicação Empresarial, que terá 40 horas, com aulas presenciais a serem realizadas no prédio da Univesp, localizado na Rua São Braz, nº 200, no Jd. Santa Terezinha.

A capacitação terá início no dia 29 de julho de 2025, com aulas às terças, quartas e quintas-feiras, nos seguintes horários: das 14h às 17h e das 18h30 às 21h30, e seu término será em 27 de agosto.

A ação é promovida pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho.

Inscrições e informações devem ser feitas presencialmente no Poupatempo, localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 925 – Centro.