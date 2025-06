Hoje tem Mumuzinho e a dupla sertaneja Bruno & Barretto em Casa Branca

Com portas abertas e encerrando o “Jabuticaba Rodeo Festival 2025” neste sábado, dia 21 de junho, em Casa Branca, haverá a apresentação do cantor e compositor de samba e pagode Mumuzinho, e da dupla sertaneja Bruno & Barretto, com seus sucessos voltados para o sertanejo universitário.

A abertura da festa aconteceu na véspera do feriado, quarta-feira, dia 18, com show do cantor Eduardo Costa. Na quinta-feira, dia 19, feriado de Corpus Christi, a animação ficou por conta do DJ Jiraya Uai; na sexta-feira, dia 20, fechamento desta edição, o palco seria tomado pelo grupo Raça Negra.

O evento é uma realização da Comissão Organizadora com o apoio da Prefeitura Municipal de Casa Branca. Com entrada gratuita todos os dias, o Jabuticaba Rodeo Festival se consolida como um dos principais eventos culturais da região, reunindo tradição, música e lazer.