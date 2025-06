Marco Lodi ministra curso de defesa pessoal feminina

Em parceria com a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista e Departamento de Esportes da cidade vizinha, o professor vargengrandense Marco Aurélio Lodi ministrou o Curso de Defesa Pessoal Feminina gratuito e aberto ao público sanjoanense, neste mês de junho.

Mais de 60 mulheres praticaram movimentos de defesa pessoal e aprenderam a lidar com determinadas situações de risco de agressão no dia a dia.

As aulas do curso foram realizadas no CIC, no período da manhã, com duas horas. Todas as participantes inscritas fizeram a doação de um litro de leite e as caixinhas arrecadadas foram doadas à Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, de São João.

As alunas ainda receberam certificados de participação e um adesivo alusivo ao evento, além de sorteio de brindes para às presentes. “Essa é mais uma ação da Associação Jita Kyoei de Judô, que beneficia não só os praticantes do judô, mas bem como uma grande parcela da sociedade”, disse Marco Aurélio.

Fotos: Arquivo Pessoal