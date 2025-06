Alunos do centro de excelência de judô são graduados

O último sábado, dia 14 de junho foi muito especial para 18 atletas do Projeto Social Jita Kyoei de Judô, que participaram da cerimônia de graduação, realizada no Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

Ao todo, 18 judocas entre 4 e 10 anos receberam suas primeiras faixas e dividiram esse momento marcante com seus familiares e amigos. A solenidade contou com a presença dos senseis Marco Aurélio Lodi, Guilherme Daud e Helder Noronha e alguns alunos do Projeto Jita Kyoei de São João da Boa Vista. Durante o evento, os judocas treinaram e dividiram experiências e novos aprendizados.

No momento da troca das faixas, que foi realizada pelos pais dos atletas, as palavras do sensei Marco emocionaram os presentes. “Parabéns aos atletas. Que esta nova graduação sirva de grande incentivo para darem sequência no caminho do judô”, comentou o sensei Marco.

Fotos: Arquivo Pessoal

Novos alunos

O sensei informou que o Centro de Excelência de Judô da Prefeitura está com vagas gratuitas abertas para toda a comunidade. Ele está localizado à Rua Sete de Setembro, número 117, Centro, ao lado do Conselho Tutelar.