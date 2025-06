Produtores da região participam de evento em Gramado

A cidade de Gramado (RS) foi palco do Connection Experience – Terroirs do Brasil, um dos principais eventos nacionais voltados à valorização das origens produtoras brasileiras. Correalizado pelo Sebrae Nacional, o encontro ocorreu entre 28 e 31 de maio e promoveu o reconhecimento de produtos com comprovação de origem e qualidade, fortalecendo a identidade cultural, o turismo e o desenvolvimento econômico regional. Da região, participaram produtores relacionados a São Sebastião da Grama e Espírito Santo do Pinhal.

O Sebrae-SP acompanhou representantes de quatro regiões com Indicação Geográfica (IG) reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): Café de Garça, Alta Mogiana, Vale da Grama e Região de Pinhal. As duas últimas, Vale da Grama e Região de Pinhal, receberam apoio do Escritório Regional de São João da Boa Vista e se destacam pela excelência na produção de cafés especiais.

Para Junio Correia, gestor de projetos do Sebrae-SP, a presença no evento foi estratégica. “Vivemos um momento importante para o País. Há um movimento em todas as regiões do Brasil de valorização dos produtos locais, dos produtores, das tradições e dos saberes. Isso tem reforçado a identidade cultural brasileira e aberto novas oportunidades de desenvolvimento local e regional, inclusive no turismo”, pontuou.

Durante o evento, os representantes das regiões apoiadas pelo Sebrae-SP ofereceram cafés para degustação e comercialização a um público oriundo de diferentes partes do Brasil. A programação contou ainda com palestras, com nomes como José Luiz Tejon e Dado Schneider, além de especialistas nas áreas de turismo, gastronomia, marketing territorial e economia criativa.

A participação no Connection Experience – Terroirs do Brasil integra o plano de valorização e promoção das origens produtoras, fortalecendo o posicionamento das regiões com Indicação Geográfica no mercado nacional e impulsionando o empreendedorismo local.

