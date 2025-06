Judô Bushido conquista medalhas e se destaca em torneio estadual

A cidade de Mauá foi palco no último sábado, dia 14, de um dos principais eventos do judô no estado de São Paulo: o Campeonato Paulista por Faixas. O torneio, realizado no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, reuniu aproximadamente 500 atletas, de diversas faixas etárias e níveis de graduação. Atletas da Associação Judô Bushido, de Vargem Grande do Sul, subiram ao pódio e a equipe se destacou na classificação final.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades esportivas e representantes da Federação Paulista de Judô. Hatiro Ogawa, vice-presidente da entidade, fez a abertura do evento, que também foi prestigiado pelo segundo vice-presidente da federação, Takeshi Yokoti e o assessor especial da presidência da FP de Judô, sensei Kenji Yamamoto.

De acordo com o sensei Daniel Garcia, os judocas de Vargem fizeram lutas duras e se saíram muito bem em um campeonato que não tem divisão por idade, apenas pelas graduações das faixas.

Na categoria da faixa branca a faixa amarela, Isadora Agnoli foi a grande campeã, Anna Clara Rabelo, foi vice-campeã e Mariana Martins Cavalheiro, ficou com a medalha de bronze. Melissa Asnaldo também ficou com a medalha de Bronze.

Na categoria da faixa laranja e verde, a judoca Lavínia Coelho foi vice-campeã. Na categoria da faixa roxa, Pedro Taú conquistou o bronze. Também disputaram o bronze os atletas Maria Eduarda Taú, na faixa marrom; Levi Palaia, na faixa verde e Rafael Barbier, na faixa roxa, mas o trio não subiu ao pódio.

“Assim, nossa equipe conquistou a quinta colocação na classificação geral da faixa amarela e a segunda colocação com a equipe feminina, entre as melhores equipes do estado de São Paulo.

Parabéns a todos que lutaram, ganhando medalha ou não, defenderam muito bem nosso escudo e nossa cidade”, explicou Daniel. “Agradecimentos a toda diretoria Bushido, aos pais e mães pelo apoio de sempre, aos nossos parceiros, ao diretor de Esportes. André Leone, ao prefeito Celso Luís Ribeiro e prefeitura de Vargem Grande do Sul”, agradeceu o sensei.

