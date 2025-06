Breno Caixeta conquista prata no taekwondo

O estudante do ensino médio, Breno Caixeta, da Escola Estadual Gilberto Giraldi, conquistou a medalha de prata no taekwondo durante os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) 2025, realizado na cidade de Jundiaí, no dia 15 de junho.

Breno se destacou com garra e determinação, mostrando que a combinação entre esporte e educação é um caminho poderoso para transformar vidas, conforme ressaltou a direção do Giraldi. A conquista é resultado de esforço, do apoio da escola e da atuação fundamental da academia Hwarangdo Taekwondo e do Projeto Social Sonhos Através da Luta, que desenvolvem uma parceria fundamental com a escola, realizando um trabalho sério na formação esportiva e cidadã de jovens atletas.



Essa já é a segunda medalha que a Escola Gilberto Giraldi conquista nos Jogos Escolares em 2025. No mês anterior, a estudante Estefani brilhou na modalidade Judô, também subindo ao pódio e trazendo uma medalha para a escola. “Esses resultados refletem o compromisso da escola, que, como Escola de Ensino Integral, entende o esporte como uma ferramenta essencial na formação dos estudantes, estimulando não apenas o desenvolvimento físico, mas também competências como foco, resiliência, trabalho em equipe e superação de desafios”, ressaltou a direção da escola.