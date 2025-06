Atletas de Vargem disputam prova em Monte Santo

Cerca de 60 atletas de Vargem Grande do Sul da equipe GMFIT participaram no domingo, dia 15 de junho, da terceira etapa do Circuito Continentes (América do Sul), disputada em Monte Santo de Minas (MG), com um percurso de cinco quilômetros, além da corridinha kids.

“Mais uma etapa com muito sucesso para a equipe de corrida GMFIT. Reunimos quase 60 atletas da nossa equipe e todos fizeram bonito para o resultado coletivo ser tão positivo, estamos brigando etapa por etapa para ficar entre as melhores equipes de toda região do Leste Paulista e Sul de Minas”, afirmou Giovanni Augusto de Oliveira, líder e atleta da equipe.

Entre os atletas que se destacaram estão Antônio Franciel, quinto colocado na categoria 30 a 34 anos; Giovanni Oliveira, que ficou com a terceira colocação geral da corrida; Flávia Acácia, com a quarta colocação na categoria 25 a 29 anos e Rebeca dos Santos, que foi a mais rápida na categoria 35 a 39 anos.

Com os resultados individuais de todos os representantes do grupo, a GMFIT ficou em terceiro lugar por equipes na prova. “Gostaria de agradecer a Deus pela saúde e oportunidade de conceder uma manhã maravilhosa para todos os nossos atletas, a cada um que deu o seu melhor em mais uma competição, todos os patrocinadores da equipe que confiam e acreditam em todos nós e também a ajuda mais uma vez da nossa prefeitura, Departamento de Esportes e Lazer, através do nosso prefeito, vice e também diretor de Esportes, que têm nos ajudado muito com o transporte para nossas competições. Seguimos na luta para colocar o nome do atletismo vargengrandense no topo”, agradeceu.

Foto: Arquivo Pessoal