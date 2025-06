Professora de Vargem Grande morre em acidente na SP-350

Um trágico acidente tirou a vida da professora vargengrandense Diane Araújo Fernandes, neste sábado, dia 21. Ela iria completar 35 anos neste domingo, dia 22.

Segundo informações do Portal De Olho em São José, a professora estava como passageira de uma motocicleta e seguia rumo à Tapiratiba, pela rodovia SP-350, quando um veículo Volkswagen Gol, que saía do acesso a Caconde, atravessou a pista.

O condutor da motocicleta não conseguiu evitar a colisão.

Diane ficou gravemente ferida e foi socorrida ao Pronto-Socorro de Tapiratiba, mas não resistiu.

No carro envolvido estavam duas pessoas. A mulher, que dirigia o veículo, sofreu ferimentos no rosto, enquanto seu filho, o segundo ocupante do veículo, não teve ferimentos aparentes.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e a de manutenção da estrada foram acionadas para também atender a ocorrência.

Em Vargem

Segundo a Gazeta de Vargem Grande apurou, Diane lecionava em escolas da cidade e também participava de outros projetos.

No último final de semana, ela atuou na 7ª Tijolada Cultural, onde participou como assistente de PCD para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência na participação do evento.

No colégio Externato, onde Diane dava aulas, foi colocada uma faixa em sua homenagem. Ela também atuava na Apae de Vargem.

Fotos: De Olho em São José/Reprodução Redes Sociais/ G1