PM de Vargem é homenageado

O 24° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), do qual o pelotão da PM de Vargem Grande do Sul faz parte, realizou na manhã da quarta-feira, dia 18, a Solenidade de Valorização Policial Militar. Entre os homenageados estava o Cabo PM Márcio, que atua em Vargem.

A cerimônia foi realizada na sede do batalhão, em São João da Boa Vista e teve como objetivo reconhecer e homenagear os policiais militares que se destacaram no desempenho de suas funções no último mês.

Segundo o relatado, o Cb PM Márcio foi homenageado como o Policial Militar Destaque do Mês de Maio de 2025 em toda a área de atuação do Batalhão. A escolha é resultado de seu empenho e profissionalismo demonstrados no cumprimento da missão policial. “Ao longo do período, o Cb PM Márcio protagonizou diversas ações de relevância para a segurança pública, com apreensões de entorpecentes, prisões de infratores da lei e captura de indivíduos procurados pela Justiça. Seus atos têm contribuído de maneira significativa para a tranquilidade e a ordem no município, refletindo sua dedicação, coragem e alto grau de comprometimento com a Instituição e com a sociedade vargengrandense”, conforme foi pontuado.

Fotos: Polícia Militar