Cocaína, maconha, crack e dry são apreendidos na cidade

Dois homens foram detidos na quarta-feira, dia 18 em Vargem Grande do Sul, com porções de cocaína, maconha, crack e dry, uma versão de maconha com maior concentração de THC, o composto psicoativo encontrada na planta de cannabis.

De acordo com informações da PM, durante a Operação 100 dias, uma equipe da Força Tática realizou patrulhamento em um bairro da cidade conhecido por pontos de venda de drogas. Dois indivíduos foram abordados ao serem flagrados dispensando invólucros ao perceberem a presença policial.

Com a dupla, foram localizadas porções de cocaína, crack e dry, além de dois aparelhos celulares e valores em dinheiro. Um dos envolvidos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, enquanto o outro foi apreendido e liberado posteriormente, conforme decisão da autoridade policial.

De acordo com o departamento de Comunicação Social do 24° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), a ação integrada da PM reforça o compromisso com a segurança pública, contribuindo diretamente para a redução da criminalidade na região. “Operações como esta são fundamentais para desarticular o tráfico de drogas e garantir mais tranquilidade à população, demonstrando a importância do trabalho constante da corporação na proteção e preservação da ordem pública”, ressaltou o órgão, em nota publicada em suas redes sociais.