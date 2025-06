Procurado pela Justiça é preso durante operação Adaga III

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou na última semana a Operação Impacto Adaga III, para combater a criminalidade e efetuar o cumprimento de mandados judiciais. Em Vargem Grande do Sul, equipes da PM capturaram um condenado pela Justiça no Centro, no dia 18.

Segundo o informado pela PM, era pouco antes das 14h da quarta-feira, quando os policiais militares que realizavam o patrulhamento ostensivo pela rua XV de Novembro, avistou o suspeito, contra o qual a equipe sabia que havia um manado de prisão expedido pela Comarca de São João da Boa Vista.

Ele foi abordado, revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao pesquisarem os dados pessoais do indivíduo os policiais confirmaram o mandado de prisão e o levaram à Delegacia da Polícia Civil após os procedimentos legais. O homem permaneceu detido à disposição da Justiça.

Outros presos

Ainda durante a semana passada, um homem com mandado de prisão civil em aberto foi capturado no sábado, dia 14 e um outro foi localizado e detido no domingo, dia 15.