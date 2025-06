Etec recebe apresentação teatral

Atores do Centro Cultural Cena IV apresentam nesta quarta-feira, dia 25, para alunos da Etec de Vargem Grande do Sul, a produção “Brasil, um grito parado no ar – as vozes dos autores nacionais”, um projeto que faz parte da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura do Governo Federal, com apoio da prefeitura de Vargem.

Segundo Cena IV, a produção se trata de uma jornada poética de um viajante que revisita os grandes nomes da dramaturgia brasileira. “Com leveza e sensibilidade, ele resgata personagens e obras que marcaram nosso teatro. Uma verdadeira viagem pela celebração da riqueza cultural do Brasil, através da voz de seus autores mais emblemáticos. O que fica desta viagem é a beleza da poesia e da arte que toca a alma através destes grandes autores”, conforme foi divulgado.