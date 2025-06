Editorial: Um bom vigor cultural

Exposição de Carros Antigos, Tijolada Cultural, Concurso e Baile da Rainha do Peão, Moto Rock, comemoração dos 75 anos da Escola Estadual Alexandre Fleming, foram eventos que aconteceram ou estão acontecendo na cidade e mostram que Vargem Grande do Sul passa por um bom momento em suas atividades culturais, educacionais, de entretenimento.

São atividades que envolvem seus cidadãos, suas lideranças, apontando que quando estes setores estão bem produtivos, a cidade apesar de todas as suas deficiências, colhe o resultado de investimentos realizados que possibilitam um ambiente fértil para o consumo de arte, de inovações, de cultura.

Para que isso fosse possível, é preciso o engajamento de vários atores, tanto os do setor público, como também os que por amor à arte, à cultura, contribuíram para que o resultado final seja o bem e o desfrute de toda a coletividade.

Se os homens públicos vargengrandenses não tivessem construído o Recinto de Exposição ou a Barragem Eduíno Sbardellini, dificilmente haveria um local para abrigar eventos como os acima citados. O mesmo pode-se dizer dos que lá no passado, construíram a Sociedade Beneficente Brasileira-SBB, palco do Baile da Rainha e das homenagens sobre os 75 anos do Alexandre Fleming.

Mas, não é necessário somente os bens materiais para que sejam realizados eventos culturais, artísticos, esportivos, recreativos. É preciso acima de tudo de pessoas, uma vez que toda cultura nasce da criatividade, da vivência e das tradições humanas.

São os vargengrandenses compartilhando suas maneiras de ver o mundo, seus sentimentos, seus sonhos e suas lutas. Através de seus atos, não só produzem a alegria, mas também questionam denunciam e promovem a inclusão e diversidade.

Ao participar destes eventos, cada um capta e também deixa um pouco do seu ser, criando um senso de pertencimento, reforçando os laços sociais de uma comunidade chamada Vargem Grande do Sul.