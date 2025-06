Veto contra projeto do nepotismo é aprovado pela Câmara

Bate-boca entre vereadores tumultuou a sessão

Com nove votos a favor, foi aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta segunda-feira, dia 16 de junho, o veto do prefeito Celso Ribeiro ao projeto de lei de autoria da vereadora Vanessa Martins (PL) que tratava do nepotismo na administração pública municipal.

Votaram a favor do veto a maioria dos vereadores, nove no total e contra o veto somente os vereadores Vanessa Martins, Gustavo Bueno (PL) e Felipe Gadiani (PSD). Com a maioria dos votos a favor do veto, o projeto de lei que tratava do nepotismo foi arquivado.

A discussão do veto elevou a temperatura na Câmara Municipal, principalmente entre os vereadores Ratinho (Podemos) e Gustavo Bueno, que resvalou para ataques pessoais, sendo necessário o aparte do presidente Maicon Canato (Republicamos) em diversas ocasiões.

Ao fazer uso da palavra para discutir a questão do veto, o vereador Ratinho disse que errou ao votar a primeira vez a favor da aprovação do projeto de lei sobre nepotismo. Falou que no seu entender, nepotismo é quando o funcionário contratado só bate o cartão e vem no final do mês para receber o salário sem trabalhar. Citou que seria uma injustiça depois de tudo que a diretora Márcia Iared fez pela cultura da cidade, lhe dar a conta, caso a lei do nepotismo fosse aprovada.

Ao questionar o vereador Gustavo Bueno se ele ia seguir o veto do prefeito, ou se era contra o nepotismo, este respondeu que ao contrário de Ratinho, ele não passava pano para o prefeito e nem estava ali para fazer média com o chefe do Executivo. Após elogiar também o trabalho da diretora Márcia Iared, passou a tecer comentários sobre o veto ao projeto, falando que tanto o jurídico da Câmara como o órgão que da assessoria jurídica aos vereadores, o IGAM, foram favoráveis ao projeto da vereadora Vanessa Martins, assim como os vereadores que por unanimidade aprovaram o projeto na primeira votação.

Citou a incoerência da Comissão de Justiça e Redação que numa primeira ocasião foi favorável à lei do nepotismo e agora deu parecer contrário ao aprovar o veto do prefeito à referida lei. Foi neste momento que Ratinho interveio novamente e pediu para que Gustavo dissesse se era a favor ou contra o veto. Momento em que Gustavo se sentiu pressionado e pediu para Ratinho se reservar à sua insignificância.

Ratinho então quis saber de Gustavo se quando ele era presidente da entidade Grupo Mão Amiga, se no local trabalhou a mãe do vereador e uma sua prima. Afirmando que a entidade recebe dinheiro público e dando a entender que no caso o vereador havia praticado nepotismo. Exaltado, Gustavo pediu para Ratinho provar o que estava falando, dizendo que ele estava levando o caso para o lado pessoal.

Foi aí que o presidente Maicon interviu, pedindo gentileza aos dois contendores, dizendo que o nível da discussão não era aquele, que a Casa estava cheia e no mínimo o vereador deveria esperar o outro para poder falar. “Uma questão de educação e do Regimento”, afirmou Maicon.

Ao ter a palavra novamente, Gustavo disse que Ratinho era um imoral, que tinha fugido ao tema, questionou a produtividade do vereador e explicou que sua mãe quando trabalhou na entidade, não foi porque ele a contratou, mas sim a presidente Sandra Picinato, que dirigia a entidade na época. Que foi prestado contas à prefeitura, onde se podia verificar. “Se achar que tem algo irregular, faça uma denúncia, tome as devidas providências”.

A intervenção do presidente da Câmara surgiu efeito, os dois vereadores ainda continuaram discutindo, mas de uma maneira mais branda e a sessão pode prosseguir sem maiores sobressalto. Gustavo votou contra o veto e Ratinho a favor.

Outros vereadores também fizeram uso da palavra, justificando suas posições, principalmente os vereadores que na primeira votação foram a favor do projeto e agora votaram contra o mesmo ao aprovarem o veto do prefeito Celso Ribeiro. A plateia da Câmara Municipal estava lotada, principalmente de servidores municipais, a maioria torcendo a favor do veto do prefeito à lei.

